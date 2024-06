Eile tähistati üle Eesti võidupüha. Võidupüha on Eesti riigipüha, millega tähistatakse Eesti võitu Landesveeri üle Võnnu lahingus 23. juunil 1919 ja alates 1934. aastast on see ka eestlaste kõigi aegade võitude ning võitluste mälestuspäev.