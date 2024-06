Politsei otsib Valgas kadunud Andrust

Andrus lahkus oma elupaigast 23. juunil kella 17 paiku ning ei ole sinna seni tagasi pöördunud. Mees läks tol õhtul jalutama ning praeguseni puudub teadmine, kus ja kellega ta aega veeta võiks. Politsei on kontrollinud Valgas erinevaid aadresse, kus mees varasemalt aega veetnud on, kuid hetkel on tema asukoht jätkuvalt tuvastamata.

Kodust lahkudes oli Andrusel seljas halli värvi dressipluus, jalas mustad teksapüksid, peas punane nokamüts ning kaasas punane seljakott. Mees on saleda kehaehitusega ning musta värvi lokkis juustega. Andrusel on kuulmis- ja kõnelemisraskused, mistõttu ei pruugi ta ise endale abi osata küsida.

Politsei palub kõigil, kes on meest näinud või teavad tema asukohta, anda sellest teada häirekeskuse numbril 112.