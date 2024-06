Margit Midro: steriliseerimiskohustus – tõhus lahendus või liigne piirang?

Praegu on paljudel kassiomanikel keeruline või kallis oma kasse steriliseerida, mistõttu leiab suur hulk kassipoegi end tänavatelt või varjupaikadest. Nõue, et kassid peavad olema steriliseeritud enne suguküpseks saamist, vähendaks oluliselt nende soovimatute kiisude arvu, kes lisanduvad juba niigi suurele kodutute kasside populatsioonile.

Loomakaitseorganisatsioonide ja varjupaikade kogemused näitavad selgelt, et kodutute kasside probleem on Eestis tõsine ja laialdane. Kannatab loomade endi heaolu, aga hulkuvad kassid põhjustavad probleeme ka avalikkusele. Seega on selge, et midagi tuleb ette võtta.