Jaan Rapp: üleeuroopaline hullus

Miks peetakse nii oluliseks seda, kui 20 meest kuskil kaugel väljakul ühte ümmargust objekti taga ajavad ja kaks kodanikku teevad kõik endast oleneva, et see kera nende selja taga olevasse võrku ei sahiseks?

Julgen arvata, et üks tegur, mis jalgpalli populaarseks teeb, on selle lihtsus. Vuti harrastamiseks pole palju vaja: laias laastus piisab vaid ühest pallist. Kõik muu on juurdemõeldav. Pole siis ime, et jalgpall on üks enim harrastatud spordialasid maailmas. Näiteks 2006. aastal tegeles sellega umbes 270 miljonit inimest.