Motomees Andero Lusbo paneb end proovile tippvõistlustel

Ka tema esimene võistlus oli Räpinas. «Kummikud olid jalas, tutimüts kiivri all ning start!» meenutas mees. «Mingi õrn mälestus on, et kui start läks otse, keerasin mina paremale ja hakkasin vastassuunas sõitma. Peagi püüti mind kinni ja suunati õigele teele. Igal hüppel oli mul oma inimene, kes mind lükkas. Tsikkel ei vedanud mägedest üles.»