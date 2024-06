Piiriveere Liidri tegevjuht ja Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi tiimi liige Endla Mitt ütles, et kolmas Seto tantsupidu on väga oluline sündmus kohaliku kultuuri tutvustamisel nii eestlastele kui ka välismaalastele.

«Seto kultuuriruumile omaseid kombeid ja traditsioone saab elus hoida ainult siis, kui need on inimeste igapäevaelu loomulik osa. Seto kogukonnale tähendavad põlvest põlve tantsitud tantsud väga palju – koos leeloga on need pühade tähistamisel nii kogukondades kui kodudes alati au sees,» rääkis Mitt.