«On suur rõõm tutvustada seda suurepärast kooslust ka Põlvamaal. Nad on väisanud Eestit varemgi: viimatisel tuuril anti viimse kohani väljamüüdud kontserdid Tallinnas, Pärnus ning Jõhvis, nüüd on Lõuna-Eestis võimalus sellest väge täis show’st osa saada,» rääkis festivali projektijuht Liivi Tamm. «Team Eni liikmed on väga huvitatud meie pärandist ja kultuurist ning nende suur unistus on muu hulgas nautida ehedat Vana-Võromaa suitsusauna.»