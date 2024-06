Vaimse tervise kohviku võrgustik laieneb Põlvasse

Sel aastal on vaimse tervise kohvikutes üle Eesti peetud üle 118 vaimse tervise teemalise vestluse, mis näitab, et ollakse üha avatumad oma vaimse tervise murede jagamisel ja abi otsimisel.

"Meie selle aasta eesmärk on laieneda võrgustikuga vähemalt kolme uude linna ning Põlva oma inimesed on näidanud ise väga suurt initsiatiivi ning kenasti oma meeskonna ka kokku saanud," ütles laienemise kohta Peaasi.ee vaimse tervise kohvikute võrgustiku vabatahtlike koordinaator Eva Koženevski. Veel lisas Koženevski, et: strateegiliselt on Põlva samuti väga hea koht, sest selles Eesti piirkonnas meil kohvikut varem veel ei olnudki.