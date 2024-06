Enterokokid elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus ja neile sobib kuiv, kõrgete ja madalate temperatuuride või suure soolasisaldusega keskkond. Enamik neist bakteritest on ohutud, aga esineb ka haigestumisi põhjustavaid vorme.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna keskkonnatervise vaneminspektor Kaili Luik tõdes, et soole enterokokid on tavalised ja levinud bakterid. «Nad on head indikaatororganismid vees võimaliku hiljutise fekaalse reostatuse määratlemisel. Kuidas reostus paisjärve sattus, ei ole teada, kuid tavaliselt kannavad baktereid edasi heit- või reovesi ning sademevesi.»