Perearst jagab nippe, kuidas kuumaga hakkama saada

Kuuma tõttu kannatada saanud inimene muutub tema sõnul nõrgaks, uimaseks ja uniseks; võivad kaasneda peavalu ja iiveldus. «Inimesel on halb olla ning ta ei suuda püsti seista. Mõned elamised on jahedad, seal on kuumal ajal väga hea olla, kuid mõnes toas on veelgi kuumem kui väljas. Sel juhul tuleb otsida mõni jahedam koht,» jagas perearst soovitusi.

«Jahe vesi on hea, kui on lihtsalt kuumenemine, aga kui inimene on saanud päikesepiste – tal käib pea ringi ja on väga paha olla –, ei tohiks vette minna,» rõhutas Allas. «See on sama eluohtlik nagu purjus inimese vetteminek: ta ei tunneta oma piire ja võib veelgi hullemini tegutseda.»