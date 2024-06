Jaan Luht – nagu doktor Dolittle, ainult loomade keelt ei oska

Karvaste patsientide ravimine on amet, kus tuleb ette kõike: nutust naeruni. Nii leiab Valga loomaarst ja Eesti loomaarstide ühingu auliige Jaan Luht. Hommikul võib juhtuda, et tuleb ühe abivajaja juures pisaraid valada, aga teise patsiendi tervenemise üle saab hiljem tunda nii suurt rõõmu, et õhtu saabudes võib hõisata.