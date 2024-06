Ott Tänak võtab Rally Estonial mõõtu Euroopa tippudega

«Kõige kiiremaid Rally2 autosid on üle kahekümne,» rääkis Delfi Rally Estonia direktor Urmo Aava. «Enam kui kümme osalejat on võimelised võistlema võidu peale.» Senised etapid on tema sõnul toonud palju üllatusi ning kindlaid favoriite pole välja kujunenud. Eestlastel on Aava hinnangul mitu kaarti, millele mängida. «Rally2 võistlusklassi poodiumi pretendendid on vähemalt kaks Eesti ekipaaži: Georg Linnamäe ja James Morgan ning Robert Virves ja Craig Drew,» rääkis ta. «Gregor Jeets ja Timo Taniel ei ole pikalt sõitnud ning Jeetsi kiirust on seetõttu raske hinnata.»