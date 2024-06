Tervisekassa hüvitab veel 76 meditsiiniseadme ostu

«Senini on saanud taolise operatsiooni läbi teinud inimesed soetada endale soodustusega ainult kinnitusplaastreid ning kõnelemisfiltreid, mis on vajalikud hingamisteede kaitseks ja hääle tekitamiseks,» nentis Suvi. «Paraku ei pruugi plaastrid anatoomiliste iseärasuste tõttu kõikidele patsientidele sobida, lisaks on nende kasutamine välistatud kiiritusravi vältel. Kõritorud on hea alternatiiv.»