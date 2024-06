Muuseumikaardiga on liitunud 60 koerasõbralikku mäluasutust

Koerad on teretulnud ka Pokumaal.

Eestis on 60 muuseumikaardi programmiga liitunud mäluasutust, kuhu on oodatud ka hästi käituvad neljajalgsed sõbrad – koerad. Nende seas on ka neli Võrumaa asutust: kindral Reegi maja Värskas, Obinitsa muuseum, Pokumaa ja Võrus asuv Vana-Võromaa kultuurikoda.