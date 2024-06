Mänguasjamuuseum avab näituse lastekliinikus

Lastekliiniku õendusjuhi Evelyn Everti sõnutsi on väga tore, et kliinik saab pakkuda haiglas viibivale või arsti vastuvõtule tulevale lapsele positiivset elamust.

«Tavaliselt on lapsed väga loomingulised ja uudishimulikud ning on väga vajalik, et ka haiglas viibimise ajal oleks võimalus ennast mängu või joonistuste kaudu väljendada,» selgitas Evert. «Augustis täitub lastekliinikul esimene aasta uues majas ja just kui kingina saame eri kliinikutes ja osakondades olevate lastega seda suurepärast näitust nautida.»