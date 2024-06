Esitati seto tantse, mida on erinevatel aegadel piirkonnas tantsitud. «Setodele on kõige omasem kargus, mida tantsivad naised, ja kasatsk, mida esitavad mehed. Hiljem on lisandunud paaristantsud, mida näeb ka mujal Eestis, aga setod teevad seda omamoodi,» rääkis tantsupeo pealavastaja Piret Torm-Kriis.