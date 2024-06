Klubi Dr Audi on üks mitmest Audi fännide ühendusest Lätis. Dr Audi eripära on aga see, et ühingu asutaja Daniela Macola korraldas juba kaheksandat korda autoomanike suvist põnevat kokkutulekut. Nii on kümned autofännid kogu Lätist sõitnud igal suvel kokku mõnda erinevasse linna, seekord Eesti piirile Valkasse. Macola sõnul saadi eestlastega eelmisel üritusel kokku ja nii tekkiski mõte korraldada kahe riigi Audi sõprade ühine kokkutulek kahe riigi piiril.