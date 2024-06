Esmaspäeval tuleb kuni 32 kraadi sooja

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva Ida-Eestis vähese, lääne pool aga vahelduva pilvisusega ilm. Läänemerelt saabuvad hoovihmad liiguvad üle saarte ja Lääne-Eesti. Sadu võib olla tugev ning kaasneb ka äikest. Puhub ida- ja kagutuul 3–9, puhanguti 13, saartel ja rannikul kuni 18 m/s. Sooja on 16–22 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt kagutuul 611, puhanguti 16 m/s. Hommikul tuul veidi nõrgeneb. Lainekõrgus on 0,9–1,6 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 20–23 kraadi.