Maakonnaliinidel sõitjad saavad juulist osta 5 päeva pileti

«Uued piletid loodi klientide soovidele vastu tulles. Näiteks Ida-Virumaal on palju selliseid töötajaid, kes käivad tööl üle nädala ning viie päeva pilet on just neile väga sobiv. Ka sobib see turistidele,» rääkis regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas.