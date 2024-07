Valga loomade varjupaik sai vallalt armuaega

Hiljuti sai teatavaks, et valla ja Valga kodutute loomade varjupaiga vahel sõlmitud hankeleping lõpeb juuli alguses ja uut tulemas pole. Vald peab teenuse praegust hinda liiga kalliks ja seda edaspidi Tartu varjupaigalt ostes pidanuks püsitasu ligi neli korda vähenema. Tartu varjupaik pidi teenuse osutamise üle võtma 6. juulil. See ei tähendanud, et vald oleks Valga varjupaiga sulgenud, aga peamise rahastuse kadumiseta nad endisel moel jätkata poleks saanud.