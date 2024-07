Kristi Napast: sotsiaal- ja tervisevaldkond vajavad tihedamat koostööd

Sotsiaal- ja tervisevaldkonna koostöö vajadusest on räägitud juba kaua. Mõlemas valdkonnas on aru saadud, et kooskõlastatud tegevus on tähtis ja ollakse valmis selle nimel pingutama. Võttes arvesse Eesti väiksust nii pindala kui ka rahvaarvu poolest, peaks kokkulepete saavutamine ja koostöö korraldamine olema lihtne ning kiire, kuid ometi see nii ei ole. Põhilised takistused on teada, kuid veel pole suudetud välja töötada ühtset mudelit, mille alusel sotsiaal- ja tervishoiuasutused koostööd teeksid.