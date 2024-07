Tomi Saluveer: ehitusturul paistab tunneli lõpus valgus

Olukorda hindas lootusrikkaks ka kümmekond päeva tagasi Võrus uue puidupoe avanud ettevõtja Taavi Trolla. Tema sõnul on majanduslangus sektoris kestnud kaks aastat ning iga hetk peaks olukord paremuse poole pöörduma. Äsja avatud müügilaoga ollakse nüüd valmis osa võtma uuest majandustõusust, kui see peaks tulema. Trolla kinnitab, et vajadus ehitusmaterjali järele ei ole kuhugi kadunud: suuri projekte on küll vähem, aga inimesed siin-seal ikka ehitavad ja renoveerivad.

Ka betoonifirma Võru Betoon juht Ain Tarrend tõdes, et ehitussektor on aktiivsemaks muutunud. Maht on võrreldes talve ja kevadega natukene kasvanud ning tööd varasemast rohkem, mis näitab, et nõudlus on hakanud taastuma.