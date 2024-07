Michal tänas erakonda usalduse eest ning lubas vastutust väärikalt kanda. Ta rõhutas, et tema visiooni nurgakivi on kindlus kogu Eestile. Michal on olnud erakonna liige juba 27 aastat.

«Eesti inimesed vajavad kindlust, et meie kodu ja maa on kaitstud ning riik hästi juhitud. Kindlasti saab koalitsioonileppe ülevaatamisel oluliseks prioriteediks kindlus riigikaitses, majanduse konkurentsivõime tugevdamine ja riigirahanduse korrastamise jätkamine. Eesti peab olema koht, kus saab ette võtta, kus on tore elada, kus on mõnus lapsi kasvatada ning selline riik, mille üle uhke olla,» sõnas Michal.