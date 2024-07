Loodava erakonna liikmed valisid esimeheks Henn Põlluaasa

Erakonna asutamise üks eestvedajaid Jaak Valge lisas, et tema ja Henn Põlluaas kandideerisid esimehe kohale ja Põlluaas sai paarkümmend häält rohkem. Valge sõnas, et kurb ta ei ole, sest oma kõnedes kiitsid nad vastastikku teineteist. «Ju siis mina kiitsin Hennu paremini,» märkis ta. «Leppisime juba enne omavahel kokku, et läheb, kuidas läheb, mõlemad variandid on parimad.»