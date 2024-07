Maru paiskas katuse kodukonkursi võitja iluaeda

«Meil oli väga hea ja ilus roheline katus, olime sellega väga rahul,» sõnas kannatada saanud majas korterit omav Maie Eensalu. «Just eelmisel aastal said ka tuulutuskorstnad korda tehtud. Nüüd keeristormiga kaks neist hävis, kuid neli jäi terveks. Katuse all olnud puistevillale on tänaseks vihma eest kaitseks koormakattekiled peale pandud. Majas saab elada.»