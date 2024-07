Kristin Raudsepp: arstiga kohtumist pole mõistlik edasi lükata

Me kõik teame ütlust «Varesele valu, harakale haigus!». Aga kui sellest loitsulaadsest ütlusest ei piisa, tuleb otsida abi arstilt või haiglalt. Õnnega koos on need, kellel arst ja haigla lähedal. Eesti kagunurk on teadupärast üsna hõredalt asustatud, mis teeb kiire arstiabi saamise veel olulisemaks.