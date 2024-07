Getter Miida Kask: lemmikloomata on elu hall

Varjupaigaloomade abistamiseks on mitu viisi, kuid kõige rohkem saab loomi aidata neile kodu pakkudes. See pole kasulik mitte ainult loomale, vaid reeglina ka tema omanikule.

Lemmikloomad võivad aidata vähendada stressi ja ärevust. Looma kallistamine ja paitamine aitab inimesel lõõgastuda. Teadlased on tõestanud, et kallistamine tõstab inimese kehas õnnehormoonide taset, seega kinnitab ka ajukeemia, et lemmiklooma lähedus toob inimesele rõõmu.