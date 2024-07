Võru võrguklubiga liitusid koondislane ja tulevikulootus

Hurt maadles viimasel hooajal vigastustega ning Barrus soovis aidata võruka uutesse kõrgustesse. «Albert peaks hullama kuskil Euroopa suuremas liigas, aga kahjuks on vigastused tema tiibu kärpinud. Loodame, et oleme heaks platvormiks tema uuele lennule. Lepingus on klausel, mis lubab tal teatud tingimustel ka hooaja jooksul välisklubisse siirduda,» sõnas meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp.