«Mõtlesin, et nüüd on kõik mu eluga!» Põlva naine vaatas Intsikurmus karuga tõtt

«Astun ja vaatan, et seda kändu pole ma näinud ja... issand see on nii must ja ühekorraga, appi, kõrvad tulevad üles,» jutustas Pille kohtumisest karuga. «Ajab enda kahe käpa peale üles ja vaatab mind. Mina olin nagu soolasammas. Käed jäid mul niimoodi [sõrmed ristamisi] kokku ja mõtlesin, et nüüd on kõik mu eluga. Mu tõmbas kohe nii krampi, et ma ei saanud mitte midagi teha. Süda hakkas nii taguma, hakkasin hingeldama, käed värisesid ja mõtlesin, et nüüd on kõik.»