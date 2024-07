Kriisijuhised jõudsid kodudesse

Päästeameti peadirektor Margo Klaos kutsus üles hoidma trükist kohas, kus see on lihtsasti leitav. «Enda kodus olen pannud selle köögilauale, sest nii on see kogu aeg silme ees. Kolleegid ja tuttavad on trükisele leidnud koha raamaturiiulis, köögis kokaraamatute vahel või lauasahtlis oluliste dokumentide kõrval. Kõige olulisem on, et juhiste asukoht tuleks meelde ka stressirikkamas olukorras,» märkis Klaos.