Iluaianduse õppejõud Leila Mainla: vähese vaevaga kaunist aeda ei saa

Eesti maaülikooli iluaianduse nooremprofessor Leila Mainla leiab, et Eesti aiad on aja jooksul palju muutunud. Kui varem kasvatati peamiselt söödavat, siis nüüd pööratakse rohkem tähelepanu ilule. Samas pole ka toidutaimede kasvatamine kuhugi kadunud. Iluaiad on muutunud looduslähedasemaks ja haljastus liigirikkamaks. Golfimuru ning okaspuude ja killustikuga kaetud alad on asendumas lilleniitude, õitsvate püsikute ja okaspuu-lehtpuu seguistutusega.