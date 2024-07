Lions liikumise Eesti piirkonna juhiks valiti tõrvakas

Juht rääkis, et tema valimine kuberneriks on kahtlemata väga suur vastutus. «Sulle antakse justkui kinnitus ette ning pead seda usaldust tõestama,» nentis Juht. «Kuna Tartust lõuna poolt ei ole varem selles ametis kedagi olnud, on vastutus eriti suur,» tõdes ta. Samas on Juhi sõnul tegemist väga võimsa väljakutsega.