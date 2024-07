Valga pärimuspidu keskendub aiandusele

Tänavune Valga muuseumi pärimuspidu kannab nime «Kes aias?». Nagu nimi reedab, keskendub see aiandusele ja sellega tähistatakse ka Valga Linnapargi 120. sünnipäeva. Aiandus on Valgas au sees olnud aastakümneid, igal aastal toimuvad praegugi parima koduaia konkursid ning selliseid võistlusi on teada ka varasemast ajast.