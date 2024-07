Festival tutvustab kanepitaime väärt omadusi

Tööstusliku kanepi kasvatamine ja väärindamine on maailmas tõusev trend. Euroopa Komisjoni andmetel on viimastel aastatel kanepikasvatuseks ettenähtud pind ELis märkimisväärselt suurenenud – 20 540 hektarilt 2015. aastal 33 020 hektarile 2022. aastal, kasv 62 %. Kanepi tootmine pakub Euroopa Liidu põllumajandustootjatele, tööstussektorile ja tarbijatele laialdasi võimalusi ning aitab saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke. Kanepi tootmine on süsiniknegatiivne ning kanepi omadus imada endasse süsinikdioksiidi ja vabastada hapnikku rohkem kui puud, teeb sellest tõelise tuleviku taime. Tööstusliku kanepi kiud on tugevad ja paindlikud ning sellel on potentsiaali asendada mittetaastuvaid toormaterjale.