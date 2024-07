Rallivõistlus tõi rahva ette Eesti tuleviku sõiduässad

«See, et Rally Estonia on Lõuna-Eestis igal aastal toimunud, keskustega Tartus ja Otepääl, on piirkonna jaoks väga suur asi,» kinnitas endine rallisõitja ja Lõuna-Eesti ettevõtja Raul Jeets. «Sellised suured projektid hakkavad tavaliselt oma tõelist mõju avaldama, kui neid suudetakse järjepidevalt pika aja jooksul korraldada.»

Baltimaade suurima rallivõistluse traditsioon sai alguse 2010. aastal. Kui vaadata Rally Estonia korraldamise ajalugu ning seda, kui vanad on need poisid, kes täna juba kiiresti sõidavad, siis rallisõidu huvi on Jeetsi sõnul just sellel perioodil kujunenud.