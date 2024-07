Ministeeriumis idaneb mõte Räpina koolide liitmiseks

Eestis on suund võetud sellele, et põhikoolid jääks väiksemate omavalitsuste vastutusalasse, gümnaasiumiharidus aga koonduks rohkem riigi hallatavatesse hariduskeskustesse. Ühtlasi tähendaks see tihedamat koostööd gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste vahel.