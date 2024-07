Kaks Võrumaa veeprojekti said rahastusotsuse

Toetust antakse „Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused" meetmest. Projektide kogumaksumuseks on 2 265 562,54 eurot, millest toetuse osakaal on 70%. Projekti omafinantseeringu aitavad finantseerida kohalikud omavalitsused Võru ja Rõuge vallad.

Võru valla Kirumpää küla reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projektiga ehitatakse välja uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu, mis tagab puhta joogivee ja kaasaegse kanalisatsiooniteenuse kõigile piirkonna elanikele. See projekt aitab kaasa elukeskkonna parandamisele ja elanike elukvaliteedi tõstmisele. Projektiga ehitatakse välja kõigile reoveekogumisalasse jäävatele kinnistutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise võimalused. Piirkond ühendatakse Võru linna veetaristuga. Kokku on võimalik veeteenuseid kasutama hakata ca 283 elanikul ning ettevõttel OÜ Ritico. Projektiga rajatakse kokku 2,2 km veetorustikke ja 4 km kanalisatsioonitorustikke. Varasemalt on koostatud tööprojekt ja ehituse riigihanke korraldamisega saab vee-ettevõte koheselt hakata tegelema. Seega võivad ehitustööd piirkonnas alata juba sel aastal.