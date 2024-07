Tiit Tammarul on Tartu ülikoolist liikumis- ja sporditeaduste magistri kraad ja ta on lõpetanud Tartu ülikoolis haridusasutuste juhtimisega seonduva 240tunnise täienduskoolituse. Tiit Tammaru on töötanud näiteks Saverna põhikooli direktorina ja Mustvee valla spordikeskuse juhatajana ning Tartu kutsehariduskeskuses õpetajana.