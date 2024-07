Öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest vihma. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, öö hakul põhjarannikul läänetuul kuni 9 m/s. Sooja tuleb 12 kuni 18 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2-6 m/s. Laine kõrgus on kuni pool meetrit. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Nähtavus on hea või mõõdukas. Sooja tuleb 15 kuni 18 kraadi.