Oleme Kandles aastaid otsinud sarnaselt teiste kultuurikorraldajatega eksklusiivsemaid kohti üritusteks ja aja jooksul on nendeks olnud Tamula kallas, Väimela mõis ja Teppo lõõtsatalu. Viie aasta eest sai Võru juurde uue suure keskväljaku ja linna seisukoht on olnud, et ka väljakule tuleb leida rakendus.