«Loomulik jätk oli teha samm edasi lõuna poole. Meie laienemiseks on vähemalt kolm põhjust. Leedu on kõige suurema majandusega Balti riik ja nendeta me enam ei saanud. Ka mitu meie püsiklienti soovis oma tegevust Leedus laiendada. Ja kolmandaks, Eesti suurima põllumajandusehitajana sisenesime turule, ostes osaluse peamiselt põllumajandusehitusega tegelevas ettevõttes. Nüüd saame oma kogemust rakendada ka Leedu turul,» kommenteeris Mapri Ehituse juhatuse esimees, Otepää vallast pärit Priit Jaagant.