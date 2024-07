Maailma Maaliini kunstiline juht Helena Krinal ütles, et retk on kirju koosloome kunstnike ja kohalike inimeste ühistöös. «Umbes neli aastat oleme seda kogemust kujundanud koos Lõuna-Eesti inimestega mitmelt elualalt, päritolumaalt ja erisuguse kultuuritaustaga. Nüüd on valminud elamuslik kunstikogemus, mis viib uudistama Lõuna-Eesti äärepealset loodust ning inimeseks olemise ääremaid – olgu see siis meie suhe mitte-inimestest olendite, üleloomuliku või oma kodukandiga,» selgitas Krinal.