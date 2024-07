Raamatukogus näeb raudteemaju

Paljudele raudteeehitistele saabusid heitlikud ajad 1960. aastate lõpus, kui Eestis hakati üles võtma kitsarööpmelisi raudteid. Segadused süvenesid 1990. aastail, mil raudteede vajalikkus seati üldse kahtluse alla. Suur hulk rongijaamade peahooneid ja muid jaamamaju on sellest ajast päris hüljatud, osale on leitud uus rakendus, mõndagi on jäädavalt kadunud.