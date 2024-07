Võru võistumängul selgus Eesti kuues lõõtsakuningas

35. Võru lõõtsamängijate konkursist võttis osa 12 pillimängijat. Lõõtsamängijad said võistelda neljas kategoorias: algajad, noored, täiskasvanud ja ässad. Ässade klassis võtavad mõõtu need, kes on varasemalt pälvinud täiskasvanute klassis koha esikolmikus. Kolmekordsele ässade klassi võitjale omistatakse Lõõtsakuninga tiitel.