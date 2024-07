ARVED BREIDAKS Kollase allveelaeva tagasitulek ehk Kuidas mäletada 90ndaid?

Kui Kollane Allveelaev G andis 1992. aastal välja oma teise helikasseti nimega «Tagasi paradiisis. 2» (eks ole!), oli Ivo Linna 43 ja Jaak Joala temast aasta noorem. Selles vanuses on inimese muusikaline maitse ammu välja kujunenud, nagu ka vaade elule. Mõlemat on keskeas mehe puhul raske, kui mitte võimatu muuta.

Viiendas elukümnes ajas 20-30 aastat tagasi vaadates paistab möödanik üha kullaläikelisem, et mitte öelda: rohi oli rohelisem ja taevas sinisem. Pole siis ime, et bändi album sai just sellise nime ja kümnend tituleeriti kuldseks.