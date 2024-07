VIDEOLUGU Võrumaal algab molutamise festival. Sedapuhku Jaapani eriprogrammiga

«Tänavune festival on meil igatpidi eriline. Võrreldes algusaastatega on see palju-palju kasvanud ja see tuleb nende aastate kõige rahvusvahelisem,» rääkis Aigu Om peakorraldaja Mari Kalkun. «Me võõrustame tänavu mitmeid Jaapani esinejaid ja külastajaid, kes tulevad siia uudistama programmi, kohta, seda loodust.»