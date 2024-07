Meeli Tuubel: kontrollituim sotsiaalteenus on nüüd hooldekodu

Üldhooldusteenust peab nii korraldama kui rahastama kohalik omavalitsus. Riigikohtusse jõudnud vaidluse keskmes ei olnud küsimus, kas riigi otsus rahastada seni enamasti eakate ja nende perede õlul olnud kallist hooldekoduteenust oli õiguspärane. Küsimus on selles, kas selle ülesande täitjad ehk omavalitsused on õiglaselt rahastatud täpsustatud kohustuse täitmiseks. Kohus kinnitas nüüd, et eakate hoolduse korraldamine on omavalitsuslik ülesanne.