Valga uus kultuurijuht Hardo Adamson soovib piirilinnas taasluua Säde teatri

«Olen olnud mõne aasta kodukandist eemal ja alguses soovin ennast siinse eluga kurssi viia. Kultuur sünnib koostöös – oluline on, et kõik töötajad saaksid oma arvamuse öelda. Püüame tegutseda nii, et nii Valga, Hargla, Lüllemäe kui ka Tsirguliina elanikud saaksid midagi toredat teha ja vaadata. Samas kultuurimajade juhtimise ühendamise üks eesmärk oli, et ei toimuks samal ajal ühesuguseid üritusi.»