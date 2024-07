Lavastuses vanemat Narodnyt kehastav Lauri Saatpalu tunnistas, et temagi ei teadnud Ivan Narodnyst midagi. «Kui algul võis eeldada, et tegemist on Ostap Benderi laadse tegelasega, siis Ilfi ja Petrovi romaanidest pärit tegelaselt oli ta ehk laenanud mõned võtted – tegelikult oli ta täielik aatemees. Riigiasjade vedamisel võiks selliseid mehi aastal 2024 olla terve pataljon. Ivan Narodnyt oleks Eestisse praegu väga vaja.»