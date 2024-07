Kanepi festival pakub keerdkäigustikku ja teadmisi

Savernasse rajatud labürint on olnud festivali korraldamise juures kõige keerulisem osa. «Närviline periood oli just kevadel, mil me ei saanud kanepit külvata, sest küll oli liiga külm ja siis liiga kuiv ja nii me ei teadnudki, kas kanep jõuab lõpuks festivali ajaks piisavalt suureks kasvada,» rääkis festivali peakorraldaja, Kanepi vallavalitsuse kultuuri ja avalike suhete spetsialist Kerli Koor.